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16:35, 14 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска

Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска

Фото: Libkos / AP

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК заблокировали 1,5 тысячи украинских военных на севере Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом он высказался в комментарии, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин назвал подобную информацию чепухой и указал на то, что украинские войска ежедневно подтягивают к городу от 300 до 500 новых бойцов, усиливая огонь артиллерии.

«На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то – вообще не понятно», — заявил он.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» назвал главную задачу в Артемовске. По его мнению, ей является предоставление российским войскам возможности продвигаться вперед. При этом он отметил, что город является «главной точкой притяжения» для украинской армии.

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Алевтина Запольская
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