Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска

Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК заблокировали 1,5 тысячи украинских военных на севере Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом он высказался в комментарии, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин назвал подобную информацию чепухой и указал на то, что украинские войска ежедневно подтягивают к городу от 300 до 500 новых бойцов, усиливая огонь артиллерии.

«На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то – вообще не понятно», — заявил он.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» назвал главную задачу в Артемовске. По его мнению, ей является предоставление российским войскам возможности продвигаться вперед. При этом он отметил, что город является «главной точкой притяжения» для украинской армии.