Названы возможные сроки поставки танков Leopard Украине

Аналитик Асафов назвал заявления о скорой поставке Украине танков Leopard дезинформацией

Заявления о скорой поставке Украине танков Leopard так же, как и многие другие, делаются, скорее, в преддверии символической даты начала конфликта и не представляют реальной ценности. К ним стоит относиться, скорее, как к элементам военной дезинформации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Заявления о скорой поставке Украине танков делаются в преддверии символической даты, относиться к ним как-то иначе сложно. Раньше назывались другие сроки и ожидания, как оно будет на самом деле, нам не известно. Есть полярные оценки. Вплоть до того, что Leopard будут поставлены только к концу года из-за непонятного технического состояния. А есть и те, кто утверждает, что танки уже на месте», — сказал Асафов,

Череда заявлений западных политиков, как считает аналитик, создает напряженный информационный фон перед годовщиной начала украинского конфликта. Достоверно определить их истинность невозможно.

Предлагаю относиться к подобным заявлениям как к военной дезинформации или спецпропаганде Александр Асафов политический аналитик

Военный эксперт Виктор Литовкин также добавил, что, даже если украинских военных успеют подготовить к управлению танками в сжатые сроки, это не значит, что они будут готовы к реальному противостоянию на поле боя.

«Их могут научить ездить и стрелять, но участвовать в бою, где есть и другие танки, боевые системы, авиационный, артиллерийские и так далее — совсем другое дело. Мы не можем знать, чему именно научат военных перед тем, как отправить на Украину вместе с Leopard. Кроме того, если вдруг их отправят через три-четыре месяца, мы не можем даже предсказать, что останется от страны к этому моменту», — считает Литовкин.

Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер заявила, что в понедельник 13 февраля в стране началось обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.

Она также подчеркнула, что обучение будет проведено в сжатые сроки.