Автор Asia Times Вайхерт обвинил США в ослаблении НАТО из-за попыток победить Россию

Аналитик Брэндон Вайхерт в материале для издания Asia Times обвинил США в ослаблении НАТО из-за попыток победить Россию без фактической конфронтации.

«Вашингтон даже близко не сломил российскую армию. Он лишь подорвал собственную мощь в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра России без фактического сражения», — высказался эксперт.

Автор напомнил, что США заявили миру о поддержке Украины во имя сохранения НАТО, притом что страна даже не входит в альянс. Для удержании Германии на своей стороне Вашингтон, предположительно, провел диверсию на ключевой гражданской инфраструктуре ФРГ, которая может сильно ударить по ее экономике, считает обозреватель.

В случае если Белый дом продолжит поддерживать Украину вместо укрепления уязвимого восточного фланга НАТО, может случиться геополитическая катастрофа, выразил мнение Вайхерт.

«Чтобы США вышли из нынешнего затруднительного положения, они должны отказаться от поддержки Киева. В конце концов НАТО задумывалась как многосторонний оборонительный союз, а не средство односторонней демонстрации американской мощи», — говорится в материале.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.