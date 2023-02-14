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11:34, 14 февраля 2023Путешествия

Оценено влияние землетрясений в Турции на отдых туристов из России

АТОР: отдых на популярных курортах Турции останется прежним после землетрясения

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Отдых на курортах Турции, которых не коснулось прошедшее землетрясение, останется прежним. Возможность изменений после произошедшего оценила в беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что пострадавшие регионы страны не были популярны среди туристов из России. Кроме того, по словам гендиректора туроператора ITM group Константина Малькова, даже крупные природные катаклизмы не могут повлиять на туристическую ситуацию на популярных направлениях.

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«Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится», — заключил он.

Ранее российские туроператоры заявили, что продажи летних путевок в Турцию не показывают отрицательной динамики, несмотря на произошедшие в стране землетрясения. Как сообщают турагенты, аннуляции бронирований в Стамбул и Анталью пока не замечены. Продолжают держаться на прежнем уровне и объемы среднедневных продаж туров, а доля курортов Турции, забронированных с мая по октябрь 2023 года, составляет 65 процентов.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.

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Зарина Дзагоева
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