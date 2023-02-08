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19:36, 8 февраля 2023Путешествия

Раскрыто влияние землетрясения на продажи путевок в Турцию

АТОР: россияне продолжают бронировать летние туры в Турцию, несмотря на землетрясение
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российские туроператоры заявили, что продажи летних путевок в Турцию не показывают отрицательной динамики, несмотря на произошедшие в стране землетрясения. Влияние природного катаклизма на бронирования раскрыла на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как сообщают турагенты, аннуляции бронирований в Стамбул и Анталью пока не замечены. Продолжают держаться на прежнем уровне и объемы среднедневных продаж туров, а доля курортов Турции, забронированных с мая по октябрь 2023 года, составляет 65 процентов. При этом эксперты отмечают, что не видят тенденции к ухудшению ситуации.

«Бронирование на глубину апрель, май, лето у нас все без изменений, темпы продаж прежние. По ближайшим вылетам есть незначительное снижение ввиду информационного фона», — поделились в Anex Tour.

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В то же время некоторые из ведущих российских турагентств заметили незначительное снижение объемов продаж в день землетрясения и в течение суток после него. Это коснулось туров с вылетом на ближайшие даты. Эксперты связали замедление темпов продаж с тревожной новостной повесткой и заверили, что к концу недели бронирования пойдут в прежнем темпе.

Уточняется, что землетрясение не повлияло и на цены отдыха в Турции. Стоимость перелетов, обслуживания и отелей на курортах Антальи и Стамбула не менялась.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч.

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Зарина Дзагоева
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