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19:17, 14 февраля 2023Мир

Трамп предложил ввести онлайн-трансляцию смертных казней и вернуть гильотины

Трамп заявил, что в случае переизбрания вернет запрещенные методы смертной казни

Фото: Zach Gibson / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания вернет запрещенные методы смертной казни, такие как казнь через гильотину, расстрел и повешение, а также предложил ввести онлайн-трансляции подобных мероприятий. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

«Бывший президент в случае переизбрания по-прежнему будет привержен расширению применения смертной казни на федеральном уровне и возвращению запрещенных методов исполнения высшей меры», — говорится в материале. Также среди новых идей Трампа указывается введение групповых казней и трансляция последних моментов жизни осужденных к высшей мере наказания.

Сообщается, что таким образом Трамп «намерен вселить страх в потенциальных нарушителей закона».

Ранее Трамп сравнил ФБР с гестапо из-за обысков, которые правоохранители провели в его имении Мар-а-Лаго. По словам политика, в ходе рейдов сотрудники ФБР смогли обнаружить в его доме только пустые папки, где ранее хранились секретные документы, а не сами бумаги.

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Виктория Кондратьева
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