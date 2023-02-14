Экс-президент США Трамп сравнил ФБР с гестапо из-за обысков в его имении

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил ФБР с гестапо из-за обысков, которые правоохранители провели в его имении Мар-а-Лаго. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

По словам политика, в ходе рейдов сотрудники ФБР смогли обнаружить в его доме только пустые папки, где ранее хранились секретные документы, а не сами бумаги.

«Многие из так называемых документов, изъятых "гестапо" в Мар-а-Лаго, в отличие от "нерейдов у [президента США Джо] Байдена", были дешевыми и самыми обычными папками со словами "материалы для президента", "конфиденциально", "секретно" или другими штампами на обложке», — отметил Трамп.

Он пояснил, что секретные документы изымались из папок еще во время встреч в Белом доме, на которых они передавались. Пустые же папки экс-президент складывал в стопочку на память.

В августе прошлого года ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.