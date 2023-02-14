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14:56, 14 февраля 2023Бывший СССР

Жителям Байконура пообещали деньги за участие в спецоперации

Жителям Байконура предложили 260 тыс. рублей за участие в спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жителям города Байконура в Казахстане предложили денежную выплату за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте прокуратуры космического комплекса.

Отмечается, что единовременная денежная выплата в размере 260 тысяч рублей полагается мобилизованным российским гражданам, а также «лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы».

В прокуратуре уточнили, что для получения выплаты подписавшим контракт или их представителям необходимо обратиться в управление социальной защиты. Общий срок со дня поступления соответствующего заявления до перечисления средств на счет может доставлять до 20 рабочих дней.

В конце января глава Крыма Сергей Аксенов поручил с 1 апреля начать бесплатную выдачу земли жителям региона, принимающим участие в СВО.

Алевтина Запольская
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