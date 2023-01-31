Аксенов поручил начать бесплатную выдачу земли участникам СВО

Глава Крыма Аксенов поручил с 1 апреля начать бесплатную выдачу земли участникам СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с 1 апреля начать бесплатную выдачу земли жителям региона, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 31 января, он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что участки выделяются в непосредственной близости от моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. «Данные территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой», — написал Аксенов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в Москве ресурсный центр психологической помощи для участников СВО и их семей.