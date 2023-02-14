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05:00, 14 февраля 2023Из жизни

Молодо выглядящая 70-летняя женщина поделилась секретами красоты

В Бразилии молодо выглядящая 70-летняя женщина назвала открытость секретом своей красоты

Фото: @sandramaria_cardoso

70-летняя жительница Бразилии Сандра Мария Кардосо поделилась секретами, которые помогают ей сохранять красоту и выглядеть моложе. Об этом сообщает New York Post.

Женщина рассказала, что ее часто принимают за сестру ее 49-летней дочери Сорайи. Также она нередко получает комплименты от молодых мужчин. По словам Сандры, дело не только в генетике: она тщательно следит за свои внешним видом и здоровьем. «Я всегда ходила в спортзал и принимала пищевые добавки, такие как витамин D, омега-3 и витамин С. Я хожу в спортзал с понедельника по пятницу, занимаюсь силовыми тренировками, растяжкой и аэробикой», — говорит она.

Женщина ухаживает за кожей тела и пользуется увлажняющими кремами, а также делает лимфодренажный и моделирующий массажи. Однако главным секретом молодости Сандра назвала открытость и любовь к себе.

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Сандра вместе с дочерью посещает косметические процедуры. Они сделали липосакцию, инъекции ботокса, а также процедуру, устраняющую морщины на коже путем стимуляции коллагена.

Сорайя вдохновляется примером матери и также старается ухаживать за своим телом. «Секрет в том, чтобы быть в гармонии с разумом, духом и телом. Я стараюсь заботиться о себе, чтобы состариться красивой и здоровой», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая 44-летняя жительница Австралии поделилась секретами своей красоты. Женщина, которая работает ассистентом по маркетингу, рассказала, что не пользуется дорогими услугами косметологов, филлерами и ботоксом.

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Алиса Удовик
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