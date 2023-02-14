Названы пять распространенных ошибок при стирке постельного белья

Глава сети химчисток Деян Димитров: не следует стирать постельное белье вместе с одеждой

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке постельного белья. Соответствующий материал публикует Express.

Специалист отметил, что удалять загрязнения с данных изделий следует минимум раз в две недели. «Иначе на них могут накопиться микробы и пот, что не только влияет на состояние ткани, но и не очень хорошо для здоровья», — пояснил он.

В то же время эксперт призвал не стирать постельное белье вместе с одеждой и полотенцами и не добавлять слишком много порошка, чтобы не повредить материал. «Вместо моющего средства я бы рекомендовал использовать полстакана пищевой соды и уксуса, чтобы простыни стали шелковистыми и мягкими», — заявил Димитров.

В завершение он порекомендовал воздержаться от сушки вещей посредством батарей и обогревателей и тщательно изучить указанную на ярлыках информацию. «Хотя это может показаться очевидным, люди часто не проверяют этикетки на постельном белье, предполагая, что их можно стирать так же, как и полотенца и одежду», — заключил эксперт.

Ранее в феврале сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после того, как в них провели три-четыре ночи.