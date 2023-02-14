Названы пять распространенных ошибок при стирке постельного белья
Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке постельного белья. Соответствующий материал публикует Express.
Специалист отметил, что удалять загрязнения с данных изделий следует минимум раз в две недели. «Иначе на них могут накопиться микробы и пот, что не только влияет на состояние ткани, но и не очень хорошо для здоровья», — пояснил он.
В то же время эксперт призвал не стирать постельное белье вместе с одеждой и полотенцами и не добавлять слишком много порошка, чтобы не повредить материал. «Вместо моющего средства я бы рекомендовал использовать полстакана пищевой соды и уксуса, чтобы простыни стали шелковистыми и мягкими», — заявил Димитров.
В завершение он порекомендовал воздержаться от сушки вещей посредством батарей и обогревателей и тщательно изучить указанную на ярлыках информацию. «Хотя это может показаться очевидным, люди часто не проверяют этикетки на постельном белье, предполагая, что их можно стирать так же, как и полотенца и одежду», — заключил эксперт.
Ранее в феврале сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после того, как в них провели три-четыре ночи.