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18:43, 14 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о тысячах иностранных военных у границы

Госпогранкомитет: у белорусской границы сосредоточены около 23,5 тыс. иностранных военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У границы Белоруссии находится порядка 23,5 тысячи иностранных военных. Об этом первый зампредседателя Госпогранкомитета республики генерал-майор Игорь Буткевич сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысячи человек. Наиболее многочисленные из них воинские формирования фиксируются в Украине (17,2 тысячи) и в Польше (3,7 тысячи)», — рассказал он.

Буткевич добавил, что соседние страны ведут разведывательную деятельность как с южного, так и с западного направлений. По его словам, с начала спецоперации было зафиксировано 463 полета беспилотников вдоль границы страны.

Генерал-майор добавил, что происходящее не позволяет сказать, что ситуация стабилизируется. «Скорее, наоборот, происходит медленная эскалация напряженности, требующая постоянной готовности принимать адекватные меры реагирования», — добавил он.

13 февраля сообщалось, что Украина провела на границе с Белоруссией военные учения. В них, в частности, участвовали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), полиции и Службы безопасности Украины (СБУ).

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Полина Матюхина
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