Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 13 февраля 2023Бывший СССР

Украина провела военные учения на границе с Белоруссией

СБУ заявила о тренировке военных Украины с беспилотниками на границе с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении контрдиверсионных тренировок с применением беспилотников в приграничных районах Ровненской области вблизи границы с Белоруссией. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«СБУ провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровненской области. (…) Учения продолжались в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава сил обороны, военной и специальной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Сообщается, что целью учений является повышение уровня безопасности около белорусской границы. В тренировке приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии, полиции, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, уточнили в ведомстве. Согласно заявлению, по оценкам координационной группы, участники эффективно отработали алгоритм взаимодействия.

Ранее глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что на границе Украины и Белоруссии будет усилена система безопасности. Как он утверждает, это сделают с помощью инновационных тепловизионных видеокамер с радиусом действия в несколько километров. 9 февраля сообщалось, что ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
Двое рабочих едва не утонули в чане с расплавленным шоколадом
Чехия отказалась разрывать дипотношения с Россией
В «Роскосмосе» объяснили появление отверстия в «Союзе МС-22»
«Яндекс» назвал причину сбоя у сервисов компании
Российский блогер вступился за названный худшим в мире якутский салат
Россияне посчитали электробусы неэкологичными
«Роскосмос» отложил пуск «Союза МС-23»
Украина провела военные учения на границе с Белоруссией
В России высказались о судьбе Дня святого Валентина в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.