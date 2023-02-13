Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 13 февраля 2023Бывший СССР

Украина решила усилить систему безопасности на границе с Белоруссией

Украина усилит систему безопасности на границе с Белоруссией тепловизионными видеокамерами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На границе Украины и Белоруссии усилят систему безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он уточнил, что систему безопасности усилят с помощью инновационных тепловизионных видеокамер с радиусом действия в несколько километров. По его словам, это решили сделать «для оперативного обнаружения врага». Коваль добавил, что число камер видеофиксации будет увеличено по всей территории региона.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций при украинском командовании Объединенными войсками Евгения Силкина, к настоящему времени военнослужащие ВСУ также разместили мины на большей части границы с Белоруссией и Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
На Украине рассказали о мешающих заключить мир с Россией США
Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках
Курс евро подскочил до максимума с апреля
Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli
Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила
FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков
Экс-заключенный назвал возможную причину отказа Ефремова от смягчения наказания
В российском доме престарелых санитарка пробила голову 80-летней постоялице
Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.