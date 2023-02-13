Украина решила усилить систему безопасности на границе с Белоруссией

Украина усилит систему безопасности на границе с Белоруссией тепловизионными видеокамерами

На границе Украины и Белоруссии усилят систему безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Он уточнил, что систему безопасности усилят с помощью инновационных тепловизионных видеокамер с радиусом действия в несколько километров. По его словам, это решили сделать «для оперативного обнаружения врага». Коваль добавил, что число камер видеофиксации будет увеличено по всей территории региона.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией. По словам начальника отдела стратегических коммуникаций при украинском командовании Объединенными войсками Евгения Силкина, к настоящему времени военнослужащие ВСУ также разместили мины на большей части границы с Белоруссией и Россией.