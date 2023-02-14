SCMP: бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище

Двое россиян, сбежавших от мобилизации в Южную Корею и застрявших в корейском аэропорту Инчхон, добились права подать заявление на получение статуса беженца и убежища в стране. Об этом сообщает South China Morning Post.

Южнокорейский суд предоставил двум российским просителям, которые находились в сеульском аэропорту в течение нескольких месяцев, право подать заявление на получение статуса беженца и разрешил им въезд в страну. Граждане России поселятся в Южной Корее, пока проходят процесс признания права на получение убежища, который может занять годы.

Окружной суд Инчхона отклонил иск еще одного гражданина России, не указав причины своего решения.

Ранее 9 января стало известно, что в аэропорту Сеула были вынуждены временно поселиться пятеро россиян, которые бежали из страны из-за частичной мобилизации. Соотечественники прибыли в столичный аэропорт Инчхон несколько месяцев назад и сразу подали заявления на получение статуса беженцев. Власти Южной Кореи отказали скрывающимся от мобилизации гражданам России в запросе, сославшись на то, что уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища.

Известно, что среди пятерых застрявших в аэропорту россиян один приехал из Улан-Удэ, еще двое — из Нальчика и Красноярска. Если южнокорейский суд поддержит прибывших в страну граждан России, то они получат визу G-1, которая гарантирует им временное пребывание в Корее до прохождения процедуры проверки на статус беженца.