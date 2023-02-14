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23:49, 14 февраля 2023Мир

В Белом доме анонсировали диспансеризацию Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер анонсировала диспансеризацию Байдена в четверг
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден пройдет диспансеризацию. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер анонсировала диспансеризацию Байдена в четверг, 16 февраля. По ее словам, результаты обследования будут обнародованы.

«Знаю, многие спрашивали, происходит ли диспансеризация. Она случится в четверг, информацию мы опубликуем», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее Байден заявил о планах выдвигаться на второй срок. Глава государства добавил, что у него нет точного решения по этому вопросу, в отличие от намерения. «Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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