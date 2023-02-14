Уволенный за несуществующую лысину мужчина отсудил миллионы рублей

61-летний мужчина, уволенный за несуществующую лысину, отсудил миллионы рублей

Британец, которого уволили из-за возраста и несуществующей лысины, обвинил бывшего работодателя в дискриминации и отсудил миллионы рублей. Об этом сообщает Telegraph.

61-летний Марк Джонс работал в компании Tango Networks и получал 60 тысяч фунтов (5,3 миллиона рублей) в год. Так продолжалось до 2021 года, когда его начальник объявил, что предпочитает молодых и энергичных сотрудников. Он утверждал, что ему не нужна команда, состоящая из лысых мужчин за 50, и жаловался, что подчиненные слишком похожи на него самого.

Хотя у Джонса, в отличие от его начальника, не было облысения, его вынудили уволиться и заменили более молодым сотрудником, выполнявшим ту же работу.

После увольнения Джонс подал иск против бывшего работодателя. Суд согласился с его доводами и постановил, что британец должен получить компенсацию в размере 71,4 тысячи фунтов (6,4 миллиона рублей) за дискриминацию по возрасту.

Ранее житель Парижа через суд отстоял право быть скучным на работе после того, как отказался по требованию работодателя пить с коллегами и мало времени проводил за неформальным общением с ними. Суд постановил, что компания занималась нарушающими неприкосновенность частной жизни унизительными и навязчивыми практиками.