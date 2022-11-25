Мужчина отстоял в суде право быть скучным на работе

Daily Mail: мужчина отказался пить с коллегами и выиграл суд у работодателя

Житель Парижа, Франция, через суд отстоял право быть скучным на работе после того, как отказался по требованию работодателя пить с коллегами и мало времени проводил за неформальным общением с ними. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Cubik Partners заявляет, что использует «веселый» подход к тимбилдингу. Руководство организации поощряет сотрудников вместе ходить в паб после работы. Однако один из работников, чье имя не сообщается, не хотел принимать участие в таком тимбилдинге и регулярно участвовать в попойках с коллегами. Компания решила уволить его в 2015 году за несоответствие занимаемой должности. Мужчину обвинили в том, что он скучный. Руководство Cubik Partners заявило, что сотрудник плохо умеет слушать и с ним тяжело работать.

Француз подал на бывшего работодателя в суд и выиграл его. Кассационный суд Парижа постановил, что мужчина имел право отказываться от вечеринок. Судья обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 2,9 тысячи евро (182,5 тысячи рублей). Согласно решению суда, мужчина имеет фундаментальное право на достоинство и уважение частной жизни. Работник реализовал свою свободу выражения, не принимая участия в корпоративных мероприятиях.

Компания не имела права заставлять сотрудника участвовать в семинарах и частых пятничных попойках, которые заканчивались излишним употреблением алкоголя. Суд постановил, что компания занималась нарушающими неприкосновенность частной жизни унизительными и навязчивыми практиками. Эти практики предполагали симуляцию половых актов, обязанность делить постель с коллегами во время семинаров, использование прозвищ и развешивание в офисах фотографий, изображение на которых было деформировано.

Бывший сотрудник организации потребовал еще 459,4 тысячи евро (29,1 миллиона рублей) в качестве возмещения убытков. Суд рассмотрит это требование на следующем заседании.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Нью-Джерси подал в суд на своего бывшего начальника. В иске утверждается, что босс в состоянии опьянения так сильно схватил его за промежность, что врачам пришлось удалить потерпевшему яичко.