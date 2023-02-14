Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 14 февраля 2023Мир

Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов

Глава евродипломатии Боррель заявил, что предложит ЕС совместные закупки боеприпасов

Фото: Alex Brandon / АР

Представители внешнеполитических ведомств в ходе Совета глав МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят совместную закупку боеприпасов. О намерении выступить с таким предложением перед началом заседания американской Контактной группы по Украине, которое проходит в Брюсселе, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свое предложение, Боррель указал, что в настоящий момент Европейский фонд мира финансирует закупки, которые проводят члены объединения. По его мнению, «мобилизовать» средства можно через Европейский фонд мира, так как он является межправительственным фондом и не связан с бюджетом ЕС. «Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета», — добавил он.

Глава евродипломатии подчеркнул, что планирует выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД ЕС, который запланирован на 20 февраля.

Ранее Боррель оценил возможность отправки Киеву истребителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Артемовском
Кремль оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии
Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова после операции на руках
В Москве «фокусник» из Камеруна обманул знакомого на 23 тысячи долларов
Инстасамка увеличила размер гонорара в пять раз после отмены тура по России
В Таиланде начнут тщательнее проверять банковские карты иностранных туристов
Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео
Женщин предостерегли от совершения типичных ошибок во время первых свиданий
Нидерландские истребители F-35 сопроводили российские самолеты у границы Польши
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.