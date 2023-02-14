Страны ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов

Глава евродипломатии Боррель заявил, что предложит ЕС совместные закупки боеприпасов

Представители внешнеполитических ведомств в ходе Совета глав МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят совместную закупку боеприпасов. О намерении выступить с таким предложением перед началом заседания американской Контактной группы по Украине, которое проходит в Брюсселе, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свое предложение, Боррель указал, что в настоящий момент Европейский фонд мира финансирует закупки, которые проводят члены объединения. По его мнению, «мобилизовать» средства можно через Европейский фонд мира, так как он является межправительственным фондом и не связан с бюджетом ЕС. «Нельзя покупать летальное вооружение за средства европейского бюджета», — добавил он.

Глава евродипломатии подчеркнул, что планирует выступить с соответствующим предложением на Совете глав МИД ЕС, который запланирован на 20 февраля.

Ранее Боррель оценил возможность отправки Киеву истребителей.