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14:34, 14 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о поражении 93 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 93 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Об этом во вторник, 14 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Также в военном ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области был уничтожен пункт управления подразделением РЭБ противника.

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Истребительная авиация ВКС России в Донецкой народной республике (ДНР) сбила самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов и 208 вертолетов ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

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Евгения Куликова
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