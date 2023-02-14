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12:54, 14 февраля 2023Мир

Путин признался Вучичу в своей уверенности в пользе партнерства России и Сербии

Путин выразил Вучичу уверенность в пользе стратегического партнерства России и Сербии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в телеграмме своему сербскому коллеге Александру Вучичу выразил уверенность в пользе стратегического партнерства России и Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Сербии.

«Уверен, что дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства полностью отвечает интересам наших братских народов», — говорится в присланной Путиным телеграмме по случаю Дня государственности Сербии.

В поздравлении президента отмечается, что Москва поддерживает усилия Белграда, значимого и надежного партнера России, «по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса».

Ранее Вучич заявил, что лично уважает своего российского коллегу Владимира Путина. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия», — высказался глава государства. Он раскритиковал депутатов правых оппозиционных партий за позицию в отношении Москвы, напомнив, что Россия — это слишком серьезное государство.

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Глеб Бажуткин
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