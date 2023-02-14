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19:14, 14 февраля 2023Ценности

Брови девушки начали светиться в темноте после укладки подручным средством

Брови визажистки Хлои засветились в темноте после укладки при помощи клея-карандаша

Кадр: @_chloe_michaela_ / Tiktok.com

Визажистка Хлоя с никнеймом @_chloe_michaela_ уложила брови с помощью подручного средства, и они начали светиться в темноте. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что перед походом в боулинг решила привести себя в порядок. Вначале на размещенных кадрах она предстала с легким макияжем и бровями аккуратной формы. Юзерша пояснила, что для фиксации волосков использовала обычный клей-карандаш Pritt Stick.

Однако впоследствии в затемненном помещении она обнаружила, что брови излучают белый свет под воздействием ультрафиолета. «Не могу поверить, что я в таком виде нахожусь на публике. Представьте, что вы так идете на первое свидание», — заявила автор видео. По словам визажистки, она не ощущала зуда и жжения после укладки, но когда смыла клей, некоторые волоски выпали вместе с корнями.

В январе сообщалось, что блогерша Дамипепе из Нигерии сделала микроблейдинг (внедрение в кожу пигмента с помощью игл) и осталась с выпавшей бровью. Девушка призналась, что через несколько дней после манипуляций ее брови окончательно восстановились, однако их цвет не изменился по сравнению с прежним.

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Алина Гостева
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