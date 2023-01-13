Африканка сделала популярную процедуру у косметолога и осталась без брови

Бровь блогерши Дамипепе из Нигерии выпала после процедуры микроблейдинга

Блогерша Дамипепе из Нигерии сделала микроблейдинг (внедрение в кожу пигмента с помощью игл) и осталась с выпавшей бровью. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 32,9 тысячи подписчиков.

В размещенном ролике юзерша с никнеймом damipepe рассказала, что решила сделать популярную косметологическую процедуру, чтобы изменить натуральный цвет волосков с помощью специальной техники перманентного макияжа. «Делали долго, но я практически не испытала боли», — заявила африканка.

Далее на опубликованных кадрах героиня публикации продемонстрировала татуаж, который приобрел слишком темный оттенок. Помимо этого, часть брови инфлюэнсерши отстала от кожи. «Выглядит, конечно, странно», — высказалась она о своем внешнем виде. В заключение девушка призналась, что через несколько дней после манипуляций ее брови окончательно восстановились, однако их цвет не изменился по сравнению с прежним.

Подписчики не оценили эффект микроблейдинга, о чем написали в комментариях под постом. «По-моему, вы словно вовсе ничего не делали», «У меня была такая же история, и я разочаровалась в этой процедуре», «Мне кажется, другие даже не заметят, что вы что-то сделали с бровями», — посетовали они.

В октябре 2022 года журналисты проанализировали выходы инфлюэнсеров в свет и назвали осветление бровей модным трендом. Популярность подобного мейкапа вернулась из 1990-х годов, когда тонкие брови были особенно актуальны.

