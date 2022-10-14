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18:50, 14 октября 2022Ценности

Обесцвеченные брови стали модными у знаменитостей

Обесцвеченные брови стали новым трендом у знаменитых певиц и моделей в 2022 году
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: @bellahadid

Осветленные брови стали новым трендом у знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщают журналисты Daily Mail, которые проанализировали последние выходы инфлюэнсеров в свет.

Согласно материалу, звезды принялись все чаще обесцвечивать волосы на лице, создавая эффект полного отсутствия бровей. Отмечается, что мода на подобный мейкап вернулась в текущем сезоне из 1990-х годов, когда были особенно актуальны тонкие брови.

Среди знаменитостей, последовавших тенденции, оказались супермодели Никола Пельтц и Белла Хадид, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, а также актрисы Мия Гот, Мейси Ульямс. С осветленными бровями на публике также появлялись певицы Doja Cat и Мадонна.

Ранее обесцвеченные брови Кайли Дженнер вызвали споры в сети. Знаменитость разместила два фото, на которых она позирует с указанным мейкапом. Поклонники не оценили новый образ Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более восьми миллионов лайков.

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Майя Пономаренко
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