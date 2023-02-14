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15:49, 14 февраля 2023Экономика

Россия пробурила рекордное за десять лет количество нефтескважин

Bloomberg: Россия пробурила рекордное за десять лет количество нефтескважин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В прошлом году российские компании пробурили рекордное количество скважин на своих нефтяных месторождениях более чем за десятилетие, пишет Bloomberg.

Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась во второй половине 2022 года, даже несмотря на введение дополнительных ограничений на ее экспорт, пишет издание. Крупные западные компании, включая BP, Shell и Exxon Mobil, ранее отказались от многомиллиардных инвестиций в страну. Европа также ввела комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в Россию.

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Тем не менее по итогам 2022 года российские нефтяные компании пробурили скважин на общую глубину 28 тысяч километров. Общее количество скважин выросло почти на 7 процентов и превысило 7800. Некоторые из наиболее значимых западных поставщиков нефтесервисных услуг не покинули страну. SLB и Weatherford International Plc продолжают свою деятельность в России с некоторыми ограничениями.

По данным BST, основной проблемой для отечественной нефтяной промышленности России является приобретение западного высокотехнологичного оборудования. Однако эти проблемы решаются за счет импорта через посредников в дружественных государствах или путем поиска альтернативных поставщиков в Китае, поясняют эксперты.

Решение России сократить добычу нефти навязано санкциями Запада, заявила ранее комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон. Она считает, Россия с трудом может найти покупателей на все 10,9 миллиона баррелей в день, которые она добывала в конце 2022 года, даже со скидками.

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Платон Щукин
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