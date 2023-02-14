В Германии предрекли катастрофу из-за отказа НАТО от табу по Украине

Депутат бундестага Дагделен заявила о ядерном Армагеддоне от новых поставок танков Украине

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен оценила решение отказаться от прежних табу по поставкам наступательной техники НАТО Украине. Об этом она высказалась в интервью Global Times.

Дагделен предрекла катастрофу из-за отказа НАТО от табу по Украине. По ее мнению, это решение повлечет за собой ухудшение отношений между Россией и Западом. «Отправка тяжелых боевых танков, которую федеральный канцлер Олаф Шольц ранее считал "красной чертой", является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией», — заявила она.

Поставляя Украине танки, Германия приближается к участию в конфликте в стране. Депутат призвала «отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса». По ее мнению, следует любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, чтобы исключить противостояние России и НАТО. По словам Дагделен, трое из четырех немцев боятся войны в Европе и поддерживают мирные переговоры.

Ранее в Германии назвали сроки прибытия танков Leopard 2 на Украину. По данным Минобороны страны, Киев получит машины в конце марта 2023 года.