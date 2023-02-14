Рабочего облило раскаленным цинком на российском заводе

Mash: на заводе в Омске рабочего облило раскаленным цинком из-за халатности коллеги

На Омском электромеханическом заводе рабочего облило раскаленным цинком, все произошло из-за халатности коллеги. Происшествие с россиянином попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На появившихся кадрах видно, как металлическая конструкция срывается с креплений и летит в чан с жидкостью. Брызги кипящего металла обливают стоящего рядом работника завода. Второй сотрудник успевает отскочить.

По данным портала Ngs55, после происшествия мужчина получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у рабочего термический ожог металлом 2-й и 3-й степени, также у него оказались обожжены голова, лицо, ухо и нога.

В омских правоохранительных органах подтвердили сведения, что на заводе произошло ЧП.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Хакасии башенный кран упал и насмерть придавил одного рабочего. Кроме того, в результате происшествия пострадали еще два человека.