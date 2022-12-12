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13:20, 12 декабря 2022Россия

Российского рабочего насмерть придавило упавшим с большой высоты башенным краном

В Хакасии башенный кран упал и насмерть придавил одного рабочего, еще двое пострадали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На стройке в Хакасии башенный кран упал с большой высоты и придавил человека. Об этом сообщается на регионального управления Следственного комитета (СК).

«При подъеме машинистом башенного крана бетонных плит накренилась стрела крана, и он упал с высоты не менее 42 метров. В результате падения 56-летний машинист крана, находившийся в кабине, скончался на месте происшествия», — говорится на сайте

По данным ведомства, пострадали еще два человека — 28 и 38 лет, об их состоянии не сообщается. ЧП на стройке произошло в понедельник, 12 декабря, на улице Кирова. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на стройке в Тукаевском районе Татарстана мужчину насмерть придавило сорвавшейся трубой. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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