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12:06, 24 ноября 2022Россия

Россиянина насмерть придавило металлической трубой

Мужчину из Татарстана насмерть придавило сорвавшейся на стройке металлической трубой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На стройке в Тукаевском районе Татарстана мужчину насмерть придавило сорвавшейся трубой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Трагедия произошла на Первомайской дамбе 23 ноября. «По предварительным данным, во время производства работ с использованием угловой шлифовальной машины металлическая труба упала на 41-летнего монтажника», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки и проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на месте случившегося.

Ранее сообщалось, что на одном из российских производственных предприятий троих рабочих придавило бетонными плитами. Пострадавших мужчин госпитализировали в городскую больницу.

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Варвара Родикова
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