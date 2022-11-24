Россиянина насмерть придавило металлической трубой

Мужчину из Татарстана насмерть придавило сорвавшейся на стройке металлической трубой

На стройке в Тукаевском районе Татарстана мужчину насмерть придавило сорвавшейся трубой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Трагедия произошла на Первомайской дамбе 23 ноября. «По предварительным данным, во время производства работ с использованием угловой шлифовальной машины металлическая труба упала на 41-летнего монтажника», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки и проверит соблюдение требований законодательства об охране труда на месте случившегося.

Ранее сообщалось, что на одном из российских производственных предприятий троих рабочих придавило бетонными плитами. Пострадавших мужчин госпитализировали в городскую больницу.