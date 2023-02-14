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11:35, 14 февраля 2023Экономика

Кофе подорожал на треть в российских магазинах

«Эвотор»: цены на молотый кофе в несетевой российской рознице за год выросли на 39%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средние цены на молотый кофе в несетевой российской рознице за год выросли на 39 процентов, а на растворимый — на 38 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

На втором месте по подорожанию — специи, приправы и пряности, которые выросли в цене на треть (35 процентов). Третье место поделили фрукты и орехи в глазури — их стоимость увеличилась на 33 процента, а также пюре и лапша быстрого приготовления (плюс 32 процента).

В среднем цены на продукты в несетевых розничных магазинах в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого выросли гораздо меньше — на 18 процентов. При этом мармелад прибавил в цене 28 процентов, плиточный шоколад — 24 процента, бутилированная вода — 22 процента.

Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошлый год выросли в пять раз. Если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила две тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то теперь — не меньше 10 тысяч. Сроки поставок увеличились с месяца-полтора до трех.

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Платон Щукин
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