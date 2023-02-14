Конгрессмены США приступили к расследованию истоков COVID-19

Конгрессмены США приступили к расследованию генезиса коронавирусной инфекции

Контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США приступила к расследованию генезиса коронавирусной инфекции, затребовав информацию у высоких чинов американской администрации и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что специалисты проверяют в том числе версию об искусственном происхождении инфекции и ее утечке из китайской лаборатории, которая получала гранты из Соединенных Штатов.

«Американский народ заслуживает реальных ответов после нескольких лет страданий, причиненных ему коронавирусной пандемией и мерами реагирования правительства», — заявил сопредседатель подкомитета по пандемии комитета палаты по надзору Брэд Венструп. По его словам, расследование должно начаться с выяснения, где и как появился COVID-19.

Коллега Венструпа Джеймс Комер заявил о большом количестве доказательств утечки коронавирусной инфекции из небезопасной лаборатории в Ухани, которая финансировалась в том числе на деньги налогоплательщиков из США через НКО EcoHealth Alliance. Он считает, что американские власти могли знать это и намеренно скрывать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус распространился из биологических лабораторий США, а Америка стала виновником пандемии. Политик выступил с обвинениями Соединенных Штатов в ответ на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории.