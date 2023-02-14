В растениях нашли вещества против коронавируса

Scientific Reports: экстракт золотарника и орлиного папоротника эффективны против COVID

Ученые Университета Эмори показали, что два распространенных диких растения содержат экстракты, которые эффективно подавляют способность коронавируса SARS-CoV-2 заражать живые клетки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Исследователи разработали метод быстрого тестирования более 1800 экстрактов и 18 соединений из библиотеки Quave, содержащей тысячи компонентов, извлеченных из растений и грибов по всему миру. Для этого были использованы вирусоподобные частицы VLP SARS-CoV-2 с клетками, запрограммированными на сверхэкспрессию рецептора ACE2 на своей поверхности. VLP связывались с ACE2, после чего в клетке активировался зеленый флуоресцентный белок.

Растительный экстракт добавляли к клеткам в чашке Петри перед внесением вирусных частиц. Исследователи определили несколько экстрактов, которые защищали от проникновения вируса, а затем сосредоточились на тех, которые проявляют наибольшую активность.

В ходе лабораторных экспериментов было показано, что экстракты цветков золотарника высокого (Solidago altissima) и корневища орлиного папоротника (Pteridium aquilinum) блокировали проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека. Оба вида растений произрастают в Северной Америке и известны коренными американцами как традиционные лекарственные средства. Однако активные соединения присутствуют в этих растениях только в незначительных количествах. Исследователи подчеркивают, что опасно самостоятельно лечиться травами, поскольку они также содержат ядовитые вещества.