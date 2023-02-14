Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Страны-участницы НАТО уже летом могут согласовать увеличение расходов на оборону в объеме минимум двух процентов от ВВП, пишет Bloomberg.
По данным издания, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поднимет этот вопрос на очередной встрече глав министерств обороны стран НАТО, которая проходит в Брюсселе 14 февраля.
Утверждается, что Столтенберг хочет поднять планку и пересмотреть действующую договоренность членов альянса стремиться к тому, чтобы при увеличении расходов на оборону страны стремились к показателю в два процента от ВВП.
Ранее страны НАТО захотели разработать план одновременного участия стран блока в конфликте высокой интенсивности в соответствии со статьей 5 устава организации, которая предусматривает коллективную оборону союзников. Страны-участницы НАТО могут направить инвестиции на противовоздушную и противоракетную оборону.