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11:49, 14 февраля 2023Мир

НАТО продумает участие в конфликте высокой интенсивности

Bloomberg: НАТО начала разработку плана участия в конфликте высокой интенсивности

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО продумает участие в конфликте высокой интенсивности, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Уточняется, что альянс начал разрабатывать план одновременного участия стран блока в конфликте высокой интенсивности в соответствии со статьей 5, которая предусматривает коллективную оборону союзников. Страны-участницы НАТО могут направить инвестиции на противовоздушную и противоракетную оборону.

Кроме того, в альянсе подчеркнули важность увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от войск блока. Отмечается, что в ближайшие месяцы НАТО детализирует требования для каждого союзника.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО готовила Украину к конфликту с Россией с 2014 года. По его словам, с 2014 года блок ввел силы в повышенную готовность, а также впервые за долгие годы увеличил расходы на оборону.

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Виктория Кондратьева
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