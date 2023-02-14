Россияне захотели изменить ипотеку

«Самолет»: 56 процентов россиян хотели бы включить в ипотеку дополнительные услуги

Более половины россиян интересуются включением в ипотеку дополнительных услуг. Об этом говорится в исследовании девелоперской группы «Самолет», результаты которого передают «Известия».

Изменить ипотеку за счет включения в нее новых опций хотели бы 56 процентов клиентов. Речь идет об услугах, которыми заемщики пользуются регулярно или планируют воспользоваться в ближайшее время. При этом респонденты считают, что стоимость включенных в ипотеку услуг не должна превышать ту, которую предлагает компания напрямую.

В топ самых популярных услуг вошли чек-апы здоровья и приобретение ДМС — ими интересуются 47 процентов недавно переехавших в новое жилье россиян. Второе место занимает сфера развлечений, включая подписки на музыку или кино (39 процентов), третье — автосервисы (37 процентов). В пятерку лидеров также вошли образовательные услуги и страхование, которыми пользуются 32 и 29 процентов респондентов соответственно.

Ранее в феврале в России захотели включить в ипотеку стоимость мебели. С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса.