В России предложили включить мебель в стоимость ипотеки

Глава Минстроя Файзуллин предложил Путину включить мебель в стоимость ипотеки

В России захотели включить мебель в стоимость ипотеки. С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился глава Минстроя Ирек Файзуллин, сообщает РИА Новости.

Министр считает, что поддержка инициативы необходима для развития лесопромышленного комплекса. Кроме того, она позволит снизить стоимость мебели для потребителей за счет включения ее в стоимость кредита, а также обеспечит дополнительный спрос россиян на товары отечественного производства.

Ранее глава Минстроя заявил о планах включить в ипотеку как минимум меблировку кухни. Необходимость меры Файзуллин объяснил оптимизацией затрат населения. В «Авито» отметили, что в 2022 году продажи мебели и предметов интерьера в России выросли более чем на треть. Наиболее частой покупкой россиян стали кровати, диваны и кресла — их доля составила 23 процента, а по сравнению с 2021-м продажи таких товаров увеличились на 24 процента. Среднюю сумму мебели из этого раздела оценили в 11,1 тысячи рублей — это на 20 процентов дороже, чем годом ранее.