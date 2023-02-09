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17:10, 9 февраля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще покупать мебель на «Авито»

«Авито»: в 2022 году продажи мебели увеличились более чем на треть

Фото: Katsia Jazwinska / Unsplash

В 2022 году в России продажи мебели и предметов интерьера на «Авито» увеличились более чем на треть — положительная динамика за год составила 37 процентов. Об этом сообщают аналитики компании, соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам экспертов, тренд на продажу мебели и товаров для обустройства жилья стартовал еще в 2020-м. Наиболее частой покупкой россиян стали кровати, диваны и кресла — их доля составила 23 процента, а по сравнению с 2021-м продажи таких товаров увеличились на 24 процента. Среднюю сумму мебели из этого раздела оценили в 11,1 тысячи рублей — это на 20 процентов дороже, чем годом ранее.

Второй по популярности категорией товаров специалисты назвали шкафы, комоды и стеллажи. За год интерес к ним повысился на 33 процента. Среднюю стоимость этих предметов мебели оценили в 7,7 тысячи рублей (плюс 14 процентов относительно 2021-го). Замкнули тройку самых востребованных товаров столы и стулья, которые по сравнению с 2021 годом приобретали на 37 процентов чаще. Средний чек покупки таких предметов мебели составил 6,1 тысячи рублей.

Наибольший среди всех категорий мебели и предметов интерьера прирост продаж на «Авито» наблюдался в категории текстиля и ковров — плюс 74 процента относительно 2021 года. Общий оборот по итогам прошедшего года установился на уровне практически 95 миллиардов рублей. Положительную динамику показателя за год оценили в 50 процентов.

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Товары марки IKEA россияне приобретали на «Авито» в 2,2 раза чаще, чем годом ранее, а объем их предложения подскочил в 3,5 раза, до более чем 100 тысяч объявлений. Размер среднего чека покупки таких товаров в 2022 году установился на уровне 5,1 тысячи рублей. Больше всего покупок — практически 20 процентов — составляли шкафы, комоды и стеллажи, а вторыми по популярности товарами оказались столы и стулья. Кроме того, среди покупателей были востребованы предметы мягкой мебели — кровати, диваны, кресла.

«Россияне предпочитают искать нужную мебель не только в физически доступных магазинах, а сразу целенаправленно находить и заказывать онлайн. В этом сегменте "Авито" становится все более популярной платформой, в раздел “Мебель и интерьер” ежемесячно заходят 16,5 миллиона человек. А наибольшее число объявлений (67 процентов) теперь публикуется о продаже не б/у, а новых предметов интерьера», — рассказал руководитель категории «Строительство и мебель» компании «Авито» Илья Адамский.

Ранее в феврале директор торговой сети Hoff Максим Генке предрек мебельному рынку в России сокращение на 10-20 процентов. По словам эксперта, в начале 2022 года рынок оценивался в 600 миллиардов рублей.

Полина Кислицына
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