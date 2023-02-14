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16:45, 14 февраля 2023Среда обитания

В России заявили о планах досрочного строительства инфраструктуры

Мишустин: необходимо отобрать объекты инфраструктуры для досрочного строительства

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил о необходимости властей отобрать объекты инфраструктуры для досрочного строительства. Об этом говорится на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались планы по опережающему финансированию строительства инфраструктуры. В итоге выбирать объекты будут совместно с регионами.

«Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца первого квартала следующего. Это социальные, транспортные и другие сооружения, которые позволяют в первую очередь повысить комфорт для наших граждан», — заявил премьер-министр.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа обновления коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в России начнет работать не позднее марта. По его словам, данная программа — одна из приоритетных задач развития строительной отрасли.

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Нина Ташевская
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