В России заявили о планах досрочного строительства инфраструктуры

Мишустин: необходимо отобрать объекты инфраструктуры для досрочного строительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин завил о необходимости властей отобрать объекты инфраструктуры для досрочного строительства. Об этом говорится на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались планы по опережающему финансированию строительства инфраструктуры. В итоге выбирать объекты будут совместно с регионами.

«Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца первого квартала следующего. Это социальные, транспортные и другие сооружения, которые позволяют в первую очередь повысить комфорт для наших граждан», — заявил премьер-министр.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа обновления коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в России начнет работать не позднее марта. По его словам, данная программа — одна из приоритетных задач развития строительной отрасли.