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04:59, 14 февраля 2023Экономика

Во Франции признали провал антироссийского курса Запада

Le Monde: российская экономика оказалась куда более стойкой, чем прогнозировали на Западе

Французский журналист Жан-Мишель Беза заявил, экономика России выстояла под беспрецедентными санкциями вопреки противоположным прогнозам Запада. Соответствующий материал публикует издание Le Monde.

Обозреватель обратил внимание, что рецессия в России «ограничилась 2,2 процента в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5 процента».

В публикации отмечается, что прочности российской экономики способствует ряд факторов, в том числе политика Центробанка, «которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале спецоперации». Кроме того, Москва располагает значительными валютными резервами благодаря экспорту нефти.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак назвала российскую экономику одной из определяющих в мире. «Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих», — заявила венгерский лидер. Она добавила, что западным государствам необходимо учитывать в долгосрочной перспективе, что Россия поддерживает связи не только с ними.

Марина Совина
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