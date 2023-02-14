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12:51, 14 февраля 2023Бывший СССР

На Украине оценили дефицит мощности в энергосистеме

«Укрэнерго» заявила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует. Об этом сообщила национальная энергетическая компании (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует», — говорится в сообщении. НЭК отметила, что электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, которое остается существенным.

Также был выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Согласно заявлению, это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций (ГЭС), имеющих через половодье достаточно ресурсов. Кроме того, продолжается импорт электроэнергии из Словакии. Помимо этого, лимиты потребления до областей 14 февраля не доводились из-за отсутствия дефицита мощности.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд планируется не отключать электричество. При этом в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей «Укрэнерго».

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Кристина Есикова
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