В Киеве анонсировали третий день подряд без отключений электричества

ДТЭК анонсировал в Киеве третий день подряд без отключений электричества

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд планируется не отключать электричество из-за отсутствия данных национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» по ограничению электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Графики отключения на 14 февраля: (…) "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать (…) свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении.

При этом в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей НЭК. Уточняется, что в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения электричества. Причиной являются сетевые ограничения, отметили в компании.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о нехватке трансформаторов на Украине. Как он утверждает, из 20 нужных электрогенераторов в республике осталось только два. Их стоимость составляет десять миллионов долларов. Когда один из оставшихся трансформаторов выходит из строя, ситуация становится критической, подчеркнул Сахарук.