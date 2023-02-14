Путин назвал причины неисполнения решений ЕСПЧ в России

Президент Путин заявил, что решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в РФ из-за предвзятости

Предвзятость и пристрастность для судебной власти абсолютно неприемлемы, поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России. Такие причины назвал президент Владимир Путин на совещании с судьями во вторник, 14 февраля. Его слова приводит ТАСС.

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», — сказал глава государства и отметил, что что проблема наблюдалась давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер».

15 марта Москва официально вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, направив уведомление соответствующей нотой. В тот же день комитет министров приостановил членство страны в организации с 16 марта.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. В Совете Европы в том же месяце указали, что Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

В декабре 2022 года замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия отказывается исполнять принятые после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ и считает вопрос закрытым.

