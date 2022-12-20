В России отказались исполнять принятые после 15 марта постановления ЕСПЧ

Замглавы МИД Вершинин: РФ считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ после 15 марта

Россия отказывается исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года, и считает вопрос закрытым. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Именно 15 марта Москва официально вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, направив уведомление соответствующей нотой. В тот же день комитет министров приостановил членство страны в организации с 16 марта.

Вершинин напомнил, что президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и отдельные законодательные акты.

«Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат. Тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что Генпрокуратура России продолжит выплату компенсаций заявителям до 1 января 2023 года по решениям, принятым до выхода из Совета Европы, если они не противоречат Конституции.

Ранее, 12 декабря, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию соблюдать постановления ЕСПЧ, соответствующее письмо она направила министру иностранных дел Сергею Лаврову.

