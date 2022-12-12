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16:26, 12 декабря 2022Мир

Совет Европы призвал Россию соблюдать постановления ЕСПЧ

Генсек СЕ Пейчинович-Бурич призвала Россию соблюдать постановления ЕСПЧ

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию соблюдать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте международной организации.

Призыв Пейчинович-Бурич содержится в письме, адресованном главе российского МИД Сергею Лаврову. «Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие реализации», — отмечается в сообщении Совета Европы.

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Также подчеркивается, что Комитет министров Совета Европы реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающихся России. Отмечается, что на данный момент Комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел.

Россия перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Ранее ЕСПЧ заявил, что орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы. Комитет министров организации в ходе анонимного голосования выразил неодобрение внешней политике Москвы.

Ранее глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин объявил о создании до конца июня рабочей группы по разработке Евразийского суда — альтернативе ЕСПЧ. По его словам, идею такой наднациональной инстанции «уже поддержали силовые структуры и администрация президента».

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Глеб Бажуткин
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