В ВСУ испугались сложностей с танками Abrams и Leopard

Europe 1: командование ВСУ обеспокоено сложностью эксплуатации Abrams и Leopard

Сложности в эксплуатации танков Abrams и Leopard, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить из США и Германии, могут сделать их практически бесполезными в боях против российской армии, что серьезно пугает киевское командование. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на одного из офицеров украинской армии.

По словам источника, пока украинское командование оценивает перспективы использования западных машин с большой настороженностью. В первую очередь это связано со сложностями в организации логистики, ремонта, эксплуатации и поставок топлива, которую не получится быстро и эффективно выстроить за короткий срок.

«Американский Abrams работает на турбине и, следовательно, требует авиационного топлива, а также специального снабжения. Военные также задаются вопросом о танке Leopard 1, у которого было бы мало преимуществ перед старыми Т-64, кроме способности двигаться быстрее. Также тип используемых им снарядов будет иметь ограниченную полезность на поле боя», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил собеседник радиостанции, большой проблемой является ускоренная подготовка экипажей для Abrams и Leopard. Недостаточное обучение может сказаться на эффективности техники в бою, тогда как ее запасы у ВСУ практически истощены.

«В течение примерно месяца его [офицера] подразделение потеряло 20 танков из 30», — резюмирует Europe 1.

Ранее стало известно, что украинские военные начали тренировки по эксплуатации танков Leopard на территории Германии. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Надине Клюгер уточнила, что обучение танкистов проведут в сжатые сроки.