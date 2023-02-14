47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в купальнике и удивила фанатов

Актриса Ева Лонгория снялась в откровенном купальнике у бассейна и удивила фанатов

Американская актриса Ева Лонгория снялась в откровенном образе и удивила фанатов моложавой внешностью. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась фото, на котором позирует у бассейна в купальнике, оформленном глубоким декольте и горизонтальными полосками. На размещенном кадре также видно, что она немного согнула левую ногу, придерживая при этом правой рукой шляпу. «Кто готов к лету?» — подписала знаменитость пост, который набрал более 137 тысяч лайков.

Поклонники восхитились фигурой актрисы, о чем принялись писать в комментариях. «Выглядишь потрясающе!», «Еще один замечательный кадр у бассейна», «Многие женщины сейчас только что тебе позавидовали!», «Не уверена насчет лета, но готова получить такую же фигуру, как у тебя», «Было бы здорово, если бы ты поделилась с подписчиками своими секретами красоты и стройности», — высказывались они.

В июле 2022 года Лонгория появилась на благотворительном ужине Global Gift Gala. Актриса вышла в свет в серебристом платье-сетке на одной плечо бренда Toni Maticevski, прозрачная ткань которого обнажала ее ноги. Кроме того, одежда была покрыта множеством кристаллов.