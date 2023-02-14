Полная блогерша из списка Forbes пожаловалась на травлю от бодипозитивщиков

Бодипозитивная блогерша Реми Бейдер пожаловалась на критику за недовольство своим телом

Американская тиктокерша Реми Бейдер, в 2021 году вошедшая в список самых успешных молодых знаменитостей по версии Forbes, заявила о негативных сторонах публичного принятия своего тела. На минусы бодипозитива она пожаловалась в колонке для The Cut.

По словам 27-летней Бейдер, слава в социальной сети TikTok сделала ее лицом бодипозитива, чего она на самом деле не хотела. Более того, некоторые бодипозитивщики устроили травлю девушке, честно рассказывающей о недовольстве своим лишним весом. «Некоторые люди в плюс-сайз-сообществе не на моей стороне, потому что я открыто говорю: мне не нравится мое тело. Когда я жалуюсь, что не чувствую себя счастливо и прекрасно, мне говорят: "Реми фэтфобка"», — сетует она.

Кроме того, продолжила Бейдер, ее подвергают критике за то, что она не дружит с худыми людьми и якобы является не слишком полной, чтобы иметь право голоса. Из-за давления в социальных сетях, призналась блогерша, у нее обострилось ментальное заболевание — компульсивное переедание.

Из-за расстройства пищевого поведения девушке пришлось пройти шестинедельную программу реабилитации. «Все ожидают, что я буду пропагандировать любовь к себе, но я не собираюсь притворяться, что все время в восторге от своего тела. Не люблю, когда меня называют бодипозитивной», — сказала она.

Ранее блогерша Никки Николь показала фигуру после рождения детей и восхитила зрителей. На размещенных кадрах женщина, улыбаясь, станцевала перед камерой. При этом для съемки она надела белые брюки и укороченный зеленый джемпер, из-под которого был виден круглый живот со складками и растяжками.