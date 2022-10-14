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04:00, 14 октября 2022Ценности

Блогерша показала живот после рождения детей и восхитила зрителей

Блогерша Никки Николь показала складки на животе после рождения детей и восхитила зрителей

Кадр: @nicoleta_nikkie / TikTok

Блогерша Никки Николь показала фигуру после рождения детей и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем почти 283 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах женщина, улыбаясь, станцевала перед камерой. При этом для съемки она надела белые брюки и укороченный зеленый джемпер, из-под которого был виден круглый живот со складками и растяжками. «Люблю свое тело», — указала инфлюэнсерша в подписи, добавив хештеги #Бодипозитив и #ТелоМатери.

В свою очередь пользователи поблагодарили блогершу за честность и сделали ей комплименты. «Это то, что я называю уверенностью в себе», «Это твое тело и ты вправе его показывать! Ты прекрасна», «Наши тела подвергаются многим испытаниям. Мы должны их любить и ценить», «Спасибо тебе от матери троих детей», — прокомментировали они.

В августе блогерша Лэйни Гипсон показала свой выпирающий живот со словами «это сексуально» и порадовала поклонников. Так, на размещенных кадрах полная юзерша предстала в облегающих белой майке и зленых брюках с растительным орнаментом.

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Алина Гостева
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