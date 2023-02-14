Ford уволит тысячи сотрудников в Европе

Американский автогигант Ford сократит 3800 сотрудников в Европе

Американский автопроизводитель Ford уволит 3800 сотрудников в Европе в течение ближайших трех лет из-за постепенного перехода на производство электромобилей, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Автогигант намерен оптимизировать штат, чтобы создать «более компактную структуру» и планирует сократить 2300 работников в Германии, 1300 — в Великобритании и 200 — в других странах Европы. В то же время компания сохранит около 3400 инженерных должностей в регионе, чтобы сосредоточиться на проектировании новых моделей автомобилей.

«Чтобы проложить путь к устойчиво прибыльному будущему Ford в Европе, необходимы широкомасштабные действия и изменения в том, как мы разрабатываем, производим и продаем наши автомобили. Это повлияет на организационную структуру, на поиск тех талантов и навыков, которые нам понадобятся в будущем», — сказал генеральный менеджер Ford Model E в Европе Мартин Сандер.

При этом сокращения персонала не повлияют на планы компании перейти к выпуску исключительно электрических автомобилей к 2035 году. В Ford ожидают, что производство ее первого пассажирского электрического автомобиля в Европе начнется в конце нынешнего года.

24 января сообщалось, что автопроизводитель планирует сократить 3200 сотрудников в Европе, в первую очередь в Германии. Одной из целей увольнений является оптимизация расходов.

В ноябре газета Financial Times писала, что концерн может сократить до 40 процентов персонала. Как говорил тогда руководитель компании Джим Фарли, для производства электромобилей требуется намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Для их сборки нужно меньше деталей, пояснил он.