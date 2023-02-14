Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте

Министр обороны ФРГ Писториус: Украина не сможет добиться быстрого успеха на фронте

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают возможностями для того, чтобы суметь добиться быстрого успеха на фронте, сложно предположить сроки окончания российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала N-TV.

«Что касается боевой обстановки [на фронте], то я придерживаюсь сдержанных позиций — я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — негативно оценил Писториус возможности ВСУ. По его словам, западная военная помощь не сможет стать причиной для перевеса в сторону Киева.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не уточнил, высока ли вероятность, что страны НАТО одобрят отправку Киеву истребителей. Он оценил ее словом «посмотрим» и добавил, что сегодня все участники НАТО «заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины».