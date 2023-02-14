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13:29, 14 февраля 2023Мир

Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте

Министр обороны ФРГ Писториус: Украина не сможет добиться быстрого успеха на фронте

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают возможностями для того, чтобы суметь добиться быстрого успеха на фронте, сложно предположить сроки окончания российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала N-TV.

«Что касается боевой обстановки [на фронте], то я придерживаюсь сдержанных позиций — я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — негативно оценил Писториус возможности ВСУ. По его словам, западная военная помощь не сможет стать причиной для перевеса в сторону Киева.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не уточнил, высока ли вероятность, что страны НАТО одобрят отправку Киеву истребителей. Он оценил ее словом «посмотрим» и добавил, что сегодня все участники НАТО «заявят о своих предложениях по продолжению военной поддержки Украины».

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Виктория Кондратьева
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